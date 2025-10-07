Чемпион UFC Алекс Перейра высказался о праздновании победы в реванше над магомед анклаевым. Слова бразильца приводит vringe.com:

Я просто считаю, что это неправильно – все их выходки и провокации. И когда мы праздновали, то громко кричали: «Шама! Шама! Шама!» В тот момент мы действительно пытались их разозлить из-за всех тех предматчевых провокаций.

Ведь там было много всего: тренер говорил, менеджер говорил. Но поймите одну вещь. В октагон выходит не тренер и не менеджер. Я не могу ничего ответить, ничего сделать. Поскольку с Анкалаевым драться мне, то только ему можно говорить все, что вздумается. Понимаете, да? Тем более все прекрасно знают, что на самом деле это говорил не Анкалаев.