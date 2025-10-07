Перейра – о конфликте с россиянином: «Все их выходки и провокации…»
Алекс признался, что они с командой вернули должок
около 1 часа назад
Чемпион UFC Алекс Перейра высказался о праздновании победы в реванше над магомед анклаевым. Слова бразильца приводит vringe.com:
Я просто считаю, что это неправильно – все их выходки и провокации. И когда мы праздновали, то громко кричали: «Шама! Шама! Шама!» В тот момент мы действительно пытались их разозлить из-за всех тех предматчевых провокаций.
Ведь там было много всего: тренер говорил, менеджер говорил. Но поймите одну вещь. В октагон выходит не тренер и не менеджер. Я не могу ничего ответить, ничего сделать. Поскольку с Анкалаевым драться мне, то только ему можно говорить все, что вздумается. Понимаете, да? Тем более все прекрасно знают, что на самом деле это говорил не Анкалаев.
Напомним, что Перейру хотят свести с Джоном Джонсом на UFC White House.
Поделиться