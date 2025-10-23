Британский боец UFC Пэдди Пимблетт критично высказался о чемпионе организации Илие Топурии. Легковес цитирует vringe.com:

Ведь он сделал себе имя за мой счет. А сейчас решил, что он слишком хорош для меня. Чувак, если бы не я, у тебя бы сейчас ничего не было. Я хотел, чтобы дебютный бой в легком весе он провел со мной. Но ему подарили титул. Почему я говорю, что он липовый? Смотрите сами. Ведь он даже не испанец. Он немец. Он прикидывается испанцем и грузином просто, чтобы привлечь больше фанатов. Но он родился в Германии. Он немец.

Он настолько фейковый, что даже половина его подписчиков в Instagram – просто купленные боты. И это уже подтверждено. Самый фейковый чувак в истории. Просто подражатель Макгрегора. И, если честно, меня уже от него тошнит.