Пимблетт принизил заслуги Топурии в UFC
Англичанин раскритиковал путь чемпиона UFC к поясу
около 23 часов назад
30-летний боец UFC в легком весе Пэдди Пимблетт заявил, что действующий чемпион в полулегком весе (до 70 кг) Илия Топурия завоевал титул благодаря благоприятным обстоятельствам. Об этом сообщает Bloody Elbow.
«У Ілії был, пожалуй, самый простой путь к чемпионскому бою. Достаточно было одолеть только Джоша Эмметта, чтобы получить шанс на пояс. Кого он добавил в победный список? Райана Холла, Джоша Эмметта и Брайса Митчелла. Это один из самых легких маршрутов к титулу, которые мне приходилось видеть. Он бы никогда не победил Волкановски, если бы тот не вышел на ринг после нокаута всего за 12 недель до этого. Для Топурии все сложилось чрезвычайно удачно, но когда дойдет до боя со мной — этого уже не будет. Если бы мой путь был таким же простым, я давно стал бы чемпионом».
28-летний испанец грузинского происхождения завоевал титул UFC в 2024 году, победив Алекса Волкановски.
Напомним, ранее Камару Усман раскритиковал идею титульного боя для Пимблетта.