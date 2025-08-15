Президент UFC видит Макгрегора на турнире UFC возле Белого дома
Относительно Джонса у Уайта есть определенный скептицизм
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Президент UFC Дэйна Уайт ответил, кто из суперзвёзд промоушена может выступить на ивенте возле Белого дома. Слова функционера приводит vringe.com:
Я доверяю Конору. Он никогда не подводил. Разве что, если получал травму. Что касается Джона, я настроен немного скептичнее. Да, Джон вернулся. Он в пуле допинг-тестирования. Но сейчас мы не думаем о поединке с его участием.
Конор Макгрегор заявил о готовности вернуться в октагон.