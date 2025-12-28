Олег Гончар

Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высоко оценил 23-летнего камерунского бойца Атеба Готье.

«Атеба Готьє из Камеруна. Он пугает. Вес 84 кг, рост 193 см, сложен как греческий бог, и всех стирает в порошок. Устрашающая мощь, суперскорость, отличная техника — всё есть. Он очень хорош, очень силен, велик, невероятный ударник. Молодой. Этот парень — будущее. Он и есть будущее». Джо Роган

Камерунец в 2025 году дебютировал в UFC и выиграл нокаутами бои против Хосе Медины, Роберта Валентина и Трестона Вайнса.

Напоминаем, Роган дал жесткий вердикт карьере Джейка Пола в боксе после избиения от Энтони Джошуа.