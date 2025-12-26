Роган вынес жесткий приговор карьере Джейка Пола в боксе после поражения от Джошуа
Джо советует соотечественнику повесить перчатки на гвоздь
29 минут назад
Фото: Getty Images
Комментатор UFC Джо Роган призвал Джейка Пола завершить боксерскую карьеру после поединка с Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Подкастера цитирует fightnews.info:
Есть цена, которую приходится платить, и она того не стоит. Эта цена – глубокая депрессия, серьезные повреждения мозга, которые приводят к зависимостям. Многие после завершения карьеры становятся зависимыми от азартных игр, наркотиков, алкоголя.
Ты можешь выдержать только определенное количество ударов. А тот, который он получил от Джошуа, – это было как десять ударов сразу.
Напомним, что Джошуа резко набрал вес после боя с блогером.