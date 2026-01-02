Роган: «Реальность такова, что Аспиналл может вовсе не вернуться»
Джо считает, что в тяжёлом весе в UFC не много сильных бойцов
около 1 часа назад
Фото: BBC
Комментатор UFC Джо Роган оценил ситуацию в тяжелом весе в промоушене. Американца цитирует vringe.com:
Реальность такова, что он может совсем не вернуться. У него впереди операция. Если что-то пойдет не так, он не сможет видеть. Насколько я понимаю, его до сих пор беспокоит правый глаз. В дивизионе сейчас очень мало бойцов. Есть Том, Сирил Ган. Может быть, Джонс вернется. Возможно, Нганну снова возьмут в UFC. Почти нет бойцов чемпионского калибра. Таких бойцов почти нет нигде – где-то 4-5 человек на всю планету.
Напомним, что Том Аспиналл рассматривает возможность боксерского поединка с Фрэнсисом Нганну.
