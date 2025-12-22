Рой Джонс: «Усик — без сомнения лучший»
Американец считает, что украинец возглавляет рейтинг лучших боксеров
около 8 часов назад
Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший в интервью YouTube-каналу Fight Hype TV назвал лучшего боксера мира на сегодняшний день.
56-летний бывший чемпион мира считает, что после завершения карьеры Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) первое место в мировом боксе должен занять Александр Усик (24-0, 15 КО).
Прямо сейчас, если Терэнс действительно уйдет на пенсию, лучшим должен быть Усик. Александр, без сомнения, лучший.
Александр Усик — в топ-5 лучших боксеров XXI века по версии The Ring.