Чемпион UFC Том Аспиналл оценил своё будущее в боксе и выбрал потенциального соперника. Британца цитирует fightnews.info:

Перейду ли я в бокс? Я не знаю. Я никогда не стану чемпионом мира по боксу и не буду пытаться это сделать. Чтобы стать чемпионом мира, нужно посвятить этому свою жизнь. Я был хорош в боксе, но всю свою жизнь занимаюсь ММА. Сейчас мне почти 33 года. Так что в таком возрасте невозможно думать о том, что я выиграю чемпионский титул в боксе.

Но я мог бы провести несколько боёв не из разряда фрик-шоу, а больших поединков. С каким-нибудь известным соперником или что-то в этом роде. Я не против побоксировать с бойцом ММА, я думаю, что Нганну был бы хорошим соперником. Но сначала мне нужно провести бои в UFC.