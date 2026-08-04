Многократная чемпионка мира и Европы по ММА Мария Клейн в интервью YouTube-каналу «Знай Наших» высказалась относительно возможного дебюта в профессионалах, упомянув UFC.

«Лет с 8-10 мне отец говорил, что в 18 лет буду выступать в UFC.

С детства мне всегда говорили, что меня ведут к профессионалам, что я буду соревноваться именно на этом уровне. И это как цель, как задача.

Осенью я планирую дебютировать в профессионалах и больше не буду выступать в любительском ММА».