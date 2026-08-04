Мария Клейн: «С детства мой отец говорил мне, что в 18 лет я буду выступать в UFC»
Многократная чемпионка мира по ММА – о переходе в профессионалы
Мария Клейн / Фото - Х
Многократная чемпионка мира и Европы по ММА Мария Клейн в интервью YouTube-каналу «Знай Наших» высказалась относительно возможного дебюта в профессионалах, упомянув UFC.
«Лет с 8-10 мне отец говорил, что в 18 лет буду выступать в UFC.
С детства мне всегда говорили, что меня ведут к профессионалам, что я буду соревноваться именно на этом уровне. И это как цель, как задача.
Осенью я планирую дебютировать в профессионалах и больше не буду выступать в любительском ММА».
Ранее стало известно, когда украинец Миньев проведет свой второй бой в UFC.
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