Владимир Кириченко

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Смит (38-22) оказался под арестом в штате Небраска.

Американский боец обвиняется в нескольких уголовных преступлениях. Об этом сообщает Sherdog.

По информации источника, 38-летний Смит был помещен в тюрьму округа Сарпи. Ему предъявлены обвинения в домашнем насилии с причинением тяжкого вреда здоровью, угрозах террористического характера и незаконном лишении свободы первой степени.

Обстоятельства инцидента, который привел к задержанию, пока не раскрываются.

В 2019 году Смит встретился с Джоном Джонсом в поединке за чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, уступив сопернику единогласным решением судей.

В 2025 году Смит объявил о уходе из UFC, но не завершил карьеру полностью и продолжил выступать, в том числе в боях на голых кулаках.

Ранее стало известно, что звезда и бывший чемпион UFC готов завершить спортивную карьеру.