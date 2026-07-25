Звезда и бывший чемпион UFC готов завершить спортивную карьеру
Нигериец одержал лишь одну победу в последних пяти поединках
около 4 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион UFC в полусреднем дивизионе нигериец Камару Усман (21-5) заявил, что рассматривает вариант завершения карьеры.
«Сейчас мне просто нужно сесть с тренерами, сесть с командой, оценить все в целом и понять, на каком этапе карьеры я нахожусь.
Оценить, стоит ли мне продолжать этим заниматься. Стоит ли и дальше заставлять их проходить через это.
Потому что я никогда не выходил в октагон, если не чувствовал, что могу достойно их представить».
Напомним, накануне Усман уступил единогласным решением судей бывшему чемпиону в среднем весе Дрикусу дю Плесси.
В целом это уже четвертое поражение бойца в последних пяти боях – до этого он дважды уступил Леону Эдвардсу и один раз Хамзату Чимаеву.
Свою единственную победу нигериец одержал над Хоакином Бакли в июне 2025-го.
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