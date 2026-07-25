Бывший чемпион UFC в полусреднем дивизионе нигериец Камару Усман (21-5) заявил, что рассматривает вариант завершения карьеры.

«Сейчас мне просто нужно сесть с тренерами, сесть с командой, оценить все в целом и понять, на каком этапе карьеры я нахожусь.

Оценить, стоит ли мне продолжать этим заниматься. Стоит ли и дальше заставлять их проходить через это.

Потому что я никогда не выходил в октагон, если не чувствовал, что могу достойно их представить».