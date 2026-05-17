Сергей Разумовский

В американском Лас-Вегасе на арене UFC Apex состоялся UFC Fight Night 276. Одним из событий предварительного карда в ночь на 17 мая стал дебютный поединок под эгидой UFC с участием украинского бойца Артура Миньева, который выходил в октагон с безупречным рекордом 7-0. Соперником представителя Украины стал не менее опасный и также непобежденный на тот момент американец Томас Гантт, который до этого имел серию из 11 побед без единого поражения.

Поединок вызвал значительный интерес, ведь оба спортсмена подходили к нему без поражений в профессиональной карьере. Для Миньева это был не просто очередной бой, а первый тест на уровне сильнейшей лиги мира. В то же время Гантт стремился как можно убедительнее заявить о себе перед домашней публикой и испортить украинцу дебют в UFC.

С первых секунд американец начал действовать агрессивно и пытался быстро перевести соперника в партер. Он сразу пошел в ноги, однако Артур продемонстрировал довольно надежную защиту от тейкдаунов и не дал оппоненту реализовать начальный план. Несмотря на это, Гантт продолжал давить, смещая украинца к клетке и навязывая силовую борьбу. У сетки он регулярно подключал колени, пытаясь сбить ритм Миньева и постепенно завоевывать контроль над поединком.

В течение первого раунда именно американец выглядел активнее в клинче и борьбе. Он неоднократно проверял украинца на прочность, ища момент для перевода на настил. Миньев пытался отвечать ударами и работать на дистанции, однако Гантт лучше читал эпизоды и успешно переводил противостояние туда, где ему было комфортнее. Из-за этого Артуру приходилось в основном обороняться, затрачивая немало сил на защиту от тейкдаунов и попыток удержания на покрытии.

Во втором раунде преимущество американца стало еще более ощутимым. Гантт снова перевел украинца в партер и начал методично набирать очки за счет контроля и ударов сверху. В позиции граунд-энд-паунд он нанес несколько точных и болезненных попаданий, после чего ситуация для Миньева стала критической. Украинец уже не имел возможности эффективно изменить ход боя, а рефери, увидев одностороннее избиение, принял решение остановить поединок.

