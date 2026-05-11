Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (30-10), делая прогноз на поединок украинца Ярослава Амосова (30-1) против испанца Хоэля Альвареса (23-4), заявил, что украинец станет будущим чемпионом UFC.

«Если где-то существует линия ставок на то, кто станет будущим чемпионом в полусреднем весе, если вы найдете линию на Амосова (продемонстрировал жестом ставьте – прим.), – он будет чемпионом мира.

Он больше всего напоминает Хабиба [Нурмагомедова], что я когда-либо видел. Он прижимает тебя к сетке, его грепплинг по уровню ближе к Хабибу, чем я видел у кого-либо другого».