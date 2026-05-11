Временный чемпион UFC сравнил Амосова с легендой ММА из России
Американец считает, что Ярослав станет чемпионом лиги
около 3 часов назад
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (30-10), делая прогноз на поединок украинца Ярослава Амосова (30-1) против испанца Хоэля Альвареса (23-4), заявил, что украинец станет будущим чемпионом UFC.
«Если где-то существует линия ставок на то, кто станет будущим чемпионом в полусреднем весе, если вы найдете линию на Амосова (продемонстрировал жестом ставьте – прим.), – он будет чемпионом мира.
Он больше всего напоминает Хабиба [Нурмагомедова], что я когда-либо видел. Он прижимает тебя к сетке, его грепплинг по уровню ближе к Хабибу, чем я видел у кого-либо другого».
Ночью 10 мая Амосов победил Альвареса благодаря удушающему приему во 2-м раунде.
Амосов во втором раунде победил испанца Альвареса на UFC 328. Видео
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05