Олег Гончар

Во втором по значимости бою UFC 322 в Нью-Йорке чемпионка наилегчайшего веса (до 56,7 кг) Валентина Шевченко (26-4-1) победила экс-чемпионку минимальной Вэйли Чжан (26-4) единогласным решением судей, успешно защитив титул.

Шевченко действовала вторым номером в стойке, жестко встречая соперницу коленом в корпус и локтем с разворота. Дважды переводила Чжан вниз и контролировала на земле.

Второй раунд почти полностью прошел на покрытии после тейкдауна и маунта. В третьем раунде Чжан не смогла зацепиться в стойке — Шевченко использовала габариты и IQ. Еще один тейкдаун.

В четвертом Валентина фокусировалась на корпусе, работая первым номером, добавила тейкдаун и контроль.

В пятом "последний штурм" Вэйли провалился: Шевченко избегала опасности, перевела вниз и контролировала до гонга.

После боя судьи отдали победу Шевченко: 50:45, 50:45, 50:45.

Напомним, на этом турнире Махачев уничтожил Маддалену.