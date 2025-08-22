Олег Гончар

Бывший чемпион UFC Шон Стрикленд (29-7) получил шестимесячную дисквалификацию за участие в драке на турнире Tuff-N-Uff.

Кроме того, на американца наложили штраф в размере 5000 долларов и сумму судебных издержек.

Инцидент произошел, когда Стрикленд, который работал секундантом Майлза Хансингера, выбежал на ринг после боя с Луисом Эрнандесом. Победитель Эрнандес начал издеваться над командой соперника, что спровоцировало реакцию Шона.

Срок дисквалификации могут сократить до 4,5 месяца, если Стрикленд пройдет курсы по управлению гневом. Эта ситуация стала очередным скандалом в карьере американца.

Напомним, экс-чемпион мира Исраэль Адесанья стремится к реваншам с Костой и Стриклендом.