Олег Гончар

Блогер Адам Зубайраев объяснил, почему чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев отказался от шведского гражданства.

«Хамзат отказался от шведского гражданства, когда мог его получить. У него был вид на жительство, ВНЖ-карта. Плюс вспомните все эти известные моменты, которые происходили в Швеции. Сожжение Корана… Хамзат был сильно против этого. Всё это вместе сошлось. И большие налоги».

31-летний Чимаев, который является уроженцем Чечни, с 19 лет проживал в Швеции, но в настоящее время проживает в ОАЭ.

В августе Чимаев легко завоевал титул UFC в среднем весе, победив Дриксуса дю Плесси единогласным решением судей.