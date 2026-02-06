Олег Гончар

Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия проведет бой против обладателя временного титула Джастина Гетжи. Об этом сообщил испанский журналист Альваро Колменеро.

Поединок должен состояться 14 июня на турнире, который планируют провести на территории Белого дома.

Отмечается, что Топурия вернулся к полноценным тренировкам после паузы, связанной с личными обстоятельствами. Ранее его бывшая жена отозвала судебный иск, и стороны достигли мирового соглашения. В последний раз боец выходил в октагон летом 2025 года, когда завоевал чемпионский пояс в легком весе, победив Чарльза Оливейру.

Гетжи, в свою очередь, подошел к потенциальному титульному бою на серии побед. На турнире UFC 324 он одолел Педди Пимблетта и завоевал временный пояс в легком весе.