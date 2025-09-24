Президент США Дональд Трамп рассказал о планах проведения чемпионского боя UFC на территории Белого дома. Слова приводит WAAY 31 News.

Знаете, большой вопрос — проведение боя UFC. Я знаю, что вы не получите билеты, потому что распространяете фейковые новости.

Вам не позволят получить билеты, но бой UFC состоится прямо возле Белого дома. Перед Белым домом будет, вероятно, 6000 человек, а потом на Элипсе у нас будет 80 или 90 тысяч. Это будет невероятное событие, много людей говорят об этом.