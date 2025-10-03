Президент UFC Дана Уайт для MMA Mania рассказал об организации грандиозного шоу его организации на территории Белого дома.

«Без сомнений, это будет самое сложное событие, которое мы когда-либо проводили. Я только что занимался мероприятием на стадионе, а я не люблю стадионы, и теперь мы идем к тому, что я ненавижу больше всего – открытые площадки.

Да, мы справились со Sphere, провели бой (Канело - Кроуфорд) на Allegiant Stadium, а теперь направляемся в Вашингтон, на газон Белого дома.

Это лишь маленький пример того, о чем я говорил вчера: чтобы заменить газон, так как мы уничтожим Южный дворик, необходимо 700 тысяч долларов только на траву».