Стало известно, сколько UFC потратит на газон для шоу на территории Белого дома
Американским гражданам это не понравится
33 минуты назад
Президент UFC Дана Уайт для MMA Mania рассказал об организации грандиозного шоу его организации на территории Белого дома.
«Без сомнений, это будет самое сложное событие, которое мы когда-либо проводили. Я только что занимался мероприятием на стадионе, а я не люблю стадионы, и теперь мы идем к тому, что я ненавижу больше всего – открытые площадки.
Да, мы справились со Sphere, провели бой (Канело - Кроуфорд) на Allegiant Stadium, а теперь направляемся в Вашингтон, на газон Белого дома.
Это лишь маленький пример того, о чем я говорил вчера: чтобы заменить газон, так как мы уничтожим Южный дворик, необходимо 700 тысяч долларов только на траву».
Напомним, президент США одобрил идею UFC провести турнир у Белого дома.
