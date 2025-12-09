Олег Гончар

Джон Вуд, тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Мераба Двалишвили (21-5), не сомневается, что в 2026 году состоится третий бой между его подопечным и россиянином Петром Яном (20-5). Слова Вуда привёл MMA Fighting.

«Нет сомнений — вы это увидите снова. Два великолепных боя, где Ян выступил против того, кого считали неудержимым, закладывают основу для грандиозной трилогии. Кто не захочет это увидеть? Два настоящих бойца, которые выкладываются на полную. В 2026 году вы точно увидите трилогию». Мераб Двалишвили

На данный момент бойцы провели два поединка, в которых обменялись победами.

На UFC 323 Ян победил Двалишвили единогласным решением и вернул титул.