Менеджер чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии (17-0) Лукаш Орзел опроверг слухи о том, что его подопечный проведет защиту титула против Джастина Гэтжи (26-5) на UFC 322 в ноябре в Нью-Йорке, передает Red Corner MMA.

Орзел назвал информацию фейковой, заявив, что она исходит из недостоверных источников в социальных сетях, которые впоследствии удалили свои сообщения.

По его словам, Топурия сейчас не находится в тренировочном лагере, не имеет предложений по боям и лишь поддерживает физическую форму.

Ранее сообщалось, что Топурия планирует дебютную защиту титула в 2026 году.

Последний бой грузин провел в июне 2025 года, нокаутировав Чарльза Оливейру на UFC 317 и завоевав пояс в легком весе.