UFC анонсировало новый турнир в Лондоне после рекордного шоу в 2025 году
Промоушен объявил о возвращении в британскую столицу в марте следующего года
около 2 часов назад
UFC официально объявил о проведении турнира в Лондоне. По информации пресс-службы промоушена, шоу состоится 21 марта 2026 года на арене О2.
Президент UFC Дейна Уайт подчеркнул, что Лондон продолжает оставаться одним из ключевых городов для смешанных единоборств.
Лондон — одно из лучших мест в мире для проведения боев. Здесь невероятная атмосфера и очень страстные болельщики. В прошлый раз мы установили рекорд по сборам для Fight Night. Лондон никогда не подводит, и я с нетерпением жду нашего возвращения.
Предыдущий визит UFC в британскую столицу в 2025 году стал самым кассовым среди всех событий серии Fight Night в истории организации.
