В пятницу, 5 декабря, в Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоится церемония жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года. Событие станет важным для сборной Украины, которая продолжает борьбу за выход на турнир через плей-офф европейской квалификации.

Трансляция жеребьевки для украинских болельщиков

Украинские зрители смогут следить за жеребьевкой в прямом эфире. Начало церемонии назначено на 19:00 по киевскому времени. Событие покажет телеканал Суспільне Спорт.

Кроме того, церемония будет доступна и на официальной платформе FIFA Plus, где будет работать англоязычная комментаторская команда.

Команда Сергея Реброва, которая претендует на выход на чемпионат мира через плей-офф, попала в четвертый корзину, где собраны все участники стыковых матчей. В эту группу вошли как сборные с низким рейтингом ФИФА, так и представители межконтинентальной квалификации.

Во время жеребьевки украинская команда получит по одному сопернику из первого, второго и третьего корзины.

Уже известны 42 сборные, которые гарантировали себе участие в финальной стадии ЧМ-2026. Еще шесть путевок будут разыграны в европейском и межконтинентальном плей-офф.