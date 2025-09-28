Олег Гончар

Новозеландский боец полутяжелого веса Карлос Ульберг (13-1) одержал победу в главном поединке турнира UFC Fight Night 260 над американцем Домиником Рейесом (15-5). Бой завершился нокаутом в первом раунде.

Ульберг сразу взял инициативу, действуя первым номером, но не спешил, постепенно давя на соперника. Рейес, левша, пытался найти дистанцию, отметившись несколькими хайкиками, но все они прошли мимо головы.

В одном из эпизодов Рейес в попытке запутать Ульберга футворком и углами атак подставился под удар. Карлос свалил экс-претендента двойкой и добил до вмешательства рефери.

