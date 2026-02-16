Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман обозначил амбициозные планы на 2026 год, заявив, что хочет завершить карьеру с двумя титулами.

По словам нигерийца, первоочередной задачей является возвращение пояса в категории до 77 кг. Усман подчеркнул, что не видит смысла переходить в другой дивизион без статуса действующего чемпиона в полусреднем весе. Он отметил, что все еще выступает в этой категории, поэтому логично начать именно с нее.

Боец отметил, что стремится, чтобы в 2026 году болельщики говорили о его камбэке как о неожиданном и масштабном. По его мнению, завоевание двух титулов и последующее завершение карьеры стало бы идеальным сценарием.