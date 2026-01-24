Денис Седашов

Президент UFC Дэйна Уайт объявил о значительном увеличении бонусных выплат для бойцов промоушена. Об этом сообщает ESPN.

Теперь бонусы за «Бой вечера» и «Выступление вечера» составят 100 тысяч долларов — таким образом, их размер увеличился вдвое по сравнению с предыдущими 50 тысячами.

Кроме этого, начиная с турнира UFC 324, в промоушене введут дополнительное финансовое вознаграждение: каждый боец, который одержит досрочную победу, получит еще 25 тысяч долларов к своему гонорару.

Главным событием UFC 324 станет поединок между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.

Боец UFC потерял сознание после официального взвешивания перед турниром в Лас-Вегасе.