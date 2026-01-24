UFC удвоит бонусы для бойцов
Изменения начнут действовать с турнира UFC 324
около 15 часов назад
Президент UFC Дэйна Уайт объявил о значительном увеличении бонусных выплат для бойцов промоушена. Об этом сообщает ESPN.
Теперь бонусы за «Бой вечера» и «Выступление вечера» составят 100 тысяч долларов — таким образом, их размер увеличился вдвое по сравнению с предыдущими 50 тысячами.
Кроме этого, начиная с турнира UFC 324, в промоушене введут дополнительное финансовое вознаграждение: каждый боец, который одержит досрочную победу, получит еще 25 тысяч долларов к своему гонорару.
Главным событием UFC 324 станет поединок между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.
Боец UFC потерял сознание после официального взвешивания перед турниром в Лас-Вегасе.
Поделиться