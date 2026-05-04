Израильский боец Хаим Гозали (15-6) прокомментировал анонс поединка по правилам ММА против олимпийского чемпиона и народного депутата Украины Жана Беленюка.

Гозали заявил, что планирует завершить бой досрочно благодаря навыкам джиу-джитсу:

Я всегда принимал вызовы и всегда пробивался вперед. На этот раз я вступаю в бой по правилам ММА против Жана Беленюка — олимпийского борца, который завоевывал медали на трех Олимпийских играх.

Ничто из этого ему не поможет, когда я заставлю его сдаться и покажу, что такое джиу-джитсу. Конечно, бой будут транслировать, и мы поднимем флаг Израиля на глазах у всего мира.