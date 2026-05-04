«Заставлю его сдаться»: Соперник Беленюка сделал дерзкое заявление перед боем в Киеве
Поединок состоится 11 июля
Израильский боец Хаим Гозали (15-6) прокомментировал анонс поединка по правилам ММА против олимпийского чемпиона и народного депутата Украины Жана Беленюка.
Гозали заявил, что планирует завершить бой досрочно благодаря навыкам джиу-джитсу:
Я всегда принимал вызовы и всегда пробивался вперед. На этот раз я вступаю в бой по правилам ММА против Жана Беленюка — олимпийского борца, который завоевывал медали на трех Олимпийских играх.
Ничто из этого ему не поможет, когда я заставлю его сдаться и покажу, что такое джиу-джитсу. Конечно, бой будут транслировать, и мы поднимем флаг Израиля на глазах у всего мира.
Встреча запланирована на 11 июля в киевском Дворце спорта.
Беленюк и Насибов дебютируют в ММА на шоу в Киеве.
