Новый соперник для Усика? В Саудовской Аравии анонсировали неожиданный мегафайт
Бой может состояться в 2027 году
11 минут назад
Глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх планирует организовать бой между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и мексиканцем Дэвидом Бенавидесом (32-0, 25 КО). Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер.
Поединок планируют провести в 2027 году в рамках супертяжелого веса. Несмотря на то, что Бенавидес недавно стал чемпионом в крузервейте, победив Хильберто Рамиреса (48-1, 30 KO). На кону встречи с украинцем должен стоять титул в тяжелом весе.
Коппинджер называет это противостояние одним из самых финансово выгодных в современном боксе.
