Денис Седашов

Глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх планирует организовать бой между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и мексиканцем Дэвидом Бенавидесом (32-0, 25 КО). Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер.

Поединок планируют провести в 2027 году в рамках супертяжелого веса. Несмотря на то, что Бенавидес недавно стал чемпионом в крузервейте, победив Хильберто Рамиреса (48-1, 30 KO). На кону встречи с украинцем должен стоять титул в тяжелом весе.

.@Turki_alalshikh wants to make Oleksandr Usyk vs. David Benavidez for the heavyweight championship in 2027, @ringmagazine has learned. Benavidez moved up to cruiserweight Saturday and won two titles with a KO victory of Zurdo Ramirez. Usyk returns May 23 to defend his Ring… pic.twitter.com/vd9NLHeU1X — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 4, 2026

Коппинджер называет это противостояние одним из самых финансово выгодных в современном боксе.

