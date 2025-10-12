Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо официально объявил о завершении карьеры после выступления на турнире UFC Rio в Рио-де-Жанейро. Бразилец символически положил перчатки в центр октагона, подтвердив свое решение.

The UFC just gave Jose Aldo one last walkout to lay down the gloves in Rio 🔥🥲pic.twitter.com/vCzVW7OhPU — Happy Punch (@HappyPunch) October 11, 2025

Альдо впервые завершил карьеру в 2022 году после поражения решением судей от Мераба Двалишвили. Тогда он попробовал себя в боксе, в частности провел ничейный бой с Джереми Стивенсом. В мае 2024 года Альдо вернулся в UFC, победив Джонатана Мартинеса, но потерпел поражения от Марио Баустисты и Аймана Захаби.

Рекорд Жозе в MMA составляет 32-10. В 2023 году его включили в Зал славы UFC.

