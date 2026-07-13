Денис Седашов

Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение о полном снятии санкций с России и Беларуси. Спортсменам обеих стран разрешено выступать под национальной символикой в личных и командных турнирах во всех возрастных категориях.

Решение было принято на основе обновленных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Снятие ограничений вступит в силу на чемпионате Европы 2026 года в Стамбуле, который начнется 3 августа.

Я хочу выразить свою благодарность Исполнительному совету за их четкое решение о повторном допуске спортсменов из России и Беларуси. Хотя мы продолжаем оказывать полную поддержку сообществу украинского пятиборья, которое так трагично пострадало от военной оккупации своей страны, МОК ясно дал понять, что олимпийский спорт переходит в новую эру, где спортсмены больше не будут наказываться за действия своих правительств. Роб Сталл Президент UIPM

«МОК уверенно ведет дело к возвращению России на Олимпиаду-2028»: Мокан — о скандальном снятии санкций и контрмерах Украины.