Денис Седашов

Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), которое оставалось в силе с 12 октября 2023 года.

Решение было принято на основе выводов Комиссии МОК по правовым вопросам. Причиной восстановления стало то, что российская сторона исключила из своего состава региональные спортивные организации, действующие на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. ОКР также подтвердил отказ от какой-либо деятельности на этих украинских территориях.

Вместе с восстановлением статуса ОКР Олимпийский комитет отменил свои прежние рекомендации для международных федераций, ограничивавшие участие российских атлетов и команд в мировых соревнованиях.

МОК изменил Олимпийскую хартию. В Global Athlete заявили о риске полного возвращения России.