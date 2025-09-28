Денис Седашов

Испанский мотогонщик команды Ducati Марк Маркес досрочно, за пять этапов до завершения сезона-2025, стал семикратным чемпионом мира в классе MotoGP.

На Гран-при Японии испанец финишировал на втором месте.

В общем зачете пилотов 32-летний гонщик опередил своего брата Алекса на 201 очко. Для Маркеса это седьмое чемпионство в «королевском классе».

@marcmarquez93 is the 2025 MotoGP WORLD CHAMPION!



The COMEBACK is complete as he rises back to the top with his 7th #MotoGP title! #MoreThanANumber pic.twitter.com/FCl5loqDCt — MotoGP™ (@MotoGP) September 28, 2025

Таким образом, испанец завоевал свой седьмой титул в MotoGP, повторив достижение легендарного Валентино Росси.