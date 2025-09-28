Марк Маркес досрочно стал семикратным чемпионом MotoGP
Испанец по количеству трофеев сравнялся с легендарным Валентино Росси
около 13 часов назад
Фото: Getty Images
Испанский мотогонщик команды Ducati Марк Маркес досрочно, за пять этапов до завершения сезона-2025, стал семикратным чемпионом мира в классе MotoGP.
На Гран-при Японии испанец финишировал на втором месте.
В общем зачете пилотов 32-летний гонщик опередил своего брата Алекса на 201 очко. Для Маркеса это седьмое чемпионство в «королевском классе».
Таким образом, испанец завоевал свой седьмой титул в MotoGP, повторив достижение легендарного Валентино Росси.
Поделиться