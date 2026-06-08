Сергей Разумовский

Умер украинский спортивный журналист и комментатор Александр Тингаев. Об этом 8 июня сообщило Champion Radio, где он работал с самого начала запуска вещания.

Несколько дней до смерти Тингаев находился в реанимации. Причиной стал несчастный случай на рыбалке: он задел удочкой высоковольтную линию электропередач и получил тяжелое поражение током. Несмотря на усилия врачей, сбор средств всей медиасообществом, спасти его не удалось. Ему было 46 лет.

В Champion Radio отметили, что Тингаев был одним из ключевых голосов проекта. Он комментировал футбольные, баскетбольные и хоккейные матчи, а также вел эфиры. Коллеги вспоминают его как энергичного, творческого и неравнодушного человека, который многое сделал для развития радиостанции и создавал особую атмосферу в команде.

Коллектив Champion Radio выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Александра Тингаева. Наша радиосемья понесла большую и невосполнимую утрату... Чемпион Радио

После начала полномасштабной войны в 2022 году Тингаев присоединился к Вооруженным силам Украины и проходил службу на востоке страны.