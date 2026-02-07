8 украинцев выступят в первый день Олимпиады-2026
Представители Украины будут соревноваться 7 февраля в 4 дисциплинах
около 3 часов назад
8 украинцев начнут выступления на Олимпийских играх-2026 в Италии 7 февраля.
Представители Украины в первый официальный день Игр-2026 будут соревноваться в 4 дисциплинах – фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках и санном спорте.
Расписание выступлений украинцев в первый день Олимпийских игр-2026:
Фристайл. Слоупстайл, женщины, квалификация (Катерина Коцар) 11:30
Горнолыжный спорт. Даунхилл, мужчины (Дмитрий Шепюк) 12:30
Лыжные гонки. Скиатлон, женщины (Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарина Мигаль) 14:00
Санный спорт. Одноместные сани, мужчины, первый+второй заезд (Андрей Мандзий, Антон Дукач) 18:00
Напомним, что накануне состоялась церемония открытия Олимпиады-2026.
