Олег Шумейко

8 украинцев начнут выступления на Олимпийских играх-2026 в Италии 7 февраля.

Представители Украины в первый официальный день Игр-2026 будут соревноваться в 4 дисциплинах – фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках и санном спорте.

Расписание выступлений украинцев в первый день Олимпийских игр-2026:

Фристайл. Слоупстайл, женщины, квалификация (Катерина Коцар) 11:30

Горнолыжный спорт. Даунхилл, мужчины (Дмитрий Шепюк) 12:30

Лыжные гонки. Скиатлон, женщины (Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарина Мигаль) 14:00

Санный спорт. Одноместные сани, мужчины, первый+второй заезд (Андрей Мандзий, Антон Дукач) 18:00

Напомним, что накануне состоялась церемония открытия Олимпиады-2026.