Олег Гончар

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова в комментарии "Суспильному" поделилась ожиданиями от эстафеты на Олимпийских играх-2026, которая состоится 17 февраля в 15:30.

В составе команды выступят Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк.

По словам Беловой, она не прогнозирует конкретных мест, однако подчеркнула, что результат напрямую будет зависеть от качества стрельбы. Тренер отметила: если спортсмены отработают рубежи без штрафных кругов и с минимальным количеством дополнительных патронов, команда может претендовать на высокие позиции.

Комментируя выступление в гонке преследования, Белова подчеркнула, что потенциал для борьбы за топ-10 есть, однако ключевой проблемой снова стала нестабильная стрельба.

Напомним, ранее украинские биатлонистки поддержали Гераскевича во время спринта.