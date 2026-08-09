Владимир Кириченко

Цены на билеты Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе являются самыми высокими в истории Игр. Об этом сообщает издание The Athletic.

Во многих случаях они более чем вдвое превышают стоимость аналогичных билетов на Играх-2024 в Париже.

Организаторы не опубликовали полный каталог цен на все турниры. В то же время болельщики, которые получили возможность приобрести билеты во время предпродаж, составили таблицы с ценами на более 800 мероприятий.

The Athletic независимо проверил многие из них по скриншотам и записям экрана, предоставленным болельщиками.

Цены на билеты варьируются от 28 долларов за наименее желательные места на менее популярных соревнованиях до 5519 долларов за место на нижнем ярусе во время церемонии открытия.

Самым дорогим спортивным турниром станет финал мужского баскетбольного турнира. Место категории C – на нижнем ярусе вдоль боковой линии или в углу – будет стоить 3350 долларов.

Самыми дорогими видами спорта в целом на Олимпиаде-2028 станут спортивная гимнастика и лёгкая атлетика. Лучшие места без VIP-пакетов на финалах женской спортивной гимнастики и вечерних сессиях по лёгкой атлетике будут стоить 2461 доллар.

Организаторы планируют продать 1 миллион из примерно 10,5 миллионов билетов по цене 28 долларов, тогда как почти половина всех билетов будет стоить меньше 200 долларов. В то же время значительная часть самых дешёвых билетов уже распродана: половину билетов по 28 долларов купили местные жители во время предпродаж в апреле.

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