МОК вернул на свой официальный сайт страницу Олимпийского комитета России
Информация возвращена на ресурс впервые с октября 2023 года
23 минуты назадПодписаться в
Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил страницу Олимпийского комитета России (ОКР) на своем официальном портале после отмены решения о приостановлении его деятельности.
На сайте МОК снова опубликованы общие сведения об ОКР, контакты и руководящий состав организации.
Информацию о российском комитете вернули на ресурс впервые с октября 2023 года. Тогда членство ОКР приостановили из-за включения в его состав «ячейки» из оккупированных территорий Украины.
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