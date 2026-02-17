Христина Дмитренко примет участие в женской эстафете на зимних Олимпийских играх-2026. Об этом спортсменка сообщила в комментарии для "Суспільне Спорт".

Биатлонистка заявила, что старается не зацикливаться на предыдущих гонках и планирует начать подготовку к эстафете «с чистого листа». По её словам, главное сейчас — сфокусироваться на командном старте и принести максимальную пользу сборной. Дмитренко подчеркнула, что хочет оставить неудачные моменты позади и работать дальше.

«Все с чистого листа, забыли, что было. Работаем дальше и надеюсь, что будет как можно лучше для меня и для моей команды. Хочется их забыть и не фокусироваться на них» Кристина Дмитренко

Окончательный состав женской команды Украины на эстафету станет известен позже. Гонка состоится в среду, 18 февраля, начало — в 15:45 по киевскому времени.

