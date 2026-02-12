Впервые с 2006 года спортсменки из одной страны оформили «дубль» в женском турнире по биатлону на Олимпиаде
Чемпионкой индивидуальной гонки стала француженка Симон
около 2 часов назад
Симон и Жанмонно / Фото - X
В среду, 11 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 состоялась женская индивидуальная гонка по биатлону.
Олимпийской чемпионкой стала француженка Жулия Симон. Серебряную награду завоевала ее соотечественница Лу Жанмонно.
Это впервые с 2006 года спортсменки из одной команды завоевали золото и серебро в женском турнире по биатлону на Олимпийских играх.
Тогда Кати Вильгельм выиграла гонку преследования, опередив Мартину Бек, обе спортсменки представляли Германию.
Результаты женской индивидуальной гонки на Олимпиаде-2026.
