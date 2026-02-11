Денис Седашов

Украинская биатлонистка Христина Дмитренко прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх-2026. Слова приводит Суспільне Спорт.

По словам спортсменки, перед стартом она ощущала волнение, однако оно было связано не столько с ответственностью соревнований, сколько с неуверенностью в собственном физическом состоянии.

Честно, я боялась выходить на старт, но это был не мандраж перед гонкой, а то, что я не понимала, в каком у меня будет состоянии. И все же это горы, большая дистанция, и я очень переживала. Но плюс-минус все было адекватно, нормально. Христина Дмитренко

Биатлонистка также призналась, что на завершающих километрах дистанции почувствовала спад, однако смогла удержать темп и достичь финиша. По её словам, перенесённая болезнь всё же сказалась на самочувствии, хотя и не критично.

На последнем круге было немного плохо, и уже на четвертом я почувствовала, что просела. Но все равно не было такого ощущения, что прям вырубило на трассе. Ну, это болезнь, да, она дала о себе знать, но в таком легком режиме. И я очень рада, что все же смогла финишировать. И жаль за этот один промах, потому что я его вообще не видела, что это промах. Он был где-то под габарит на двенадцать часов. Значит так надо было. Христина Дмитренко

