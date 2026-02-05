Фигурист сборной Украины Кирилл Марсак поделился в интервью НОК Украины ожиданиями от Олимпийских игр-2026 и рассказал о подготовке к главному старту четырёхлетия:

Подготовка идет в базовом порядке. Мы не меняли кардинально курс тренировок, так как чемпионат Европы показал, что я уже в хорошей форме. Сейчас акцент на деталях: дорабатываем программы до идеального состояния, шлифуем вращения и хореографию, чтобы на льду все выглядело четко и красиво.

Наибольшего прогресса удалось достичь в презентации и хореографии. От старта к старту качество программ улучшалось, мы шли шаг за шагом вверх. Это добавляет уверенности, хотя такой высокий результат на Евро-2026 стал для нас с тренером приятной неожиданностью. Мы поняли, что я могу кататься чисто, но попадание в восьмерку сильнейших – это подтверждение того, что вся тяжелая работа была не напрасной.

Сейчас у меня уже начинается такой предстартовый мандраж. Но я бы сказал, что это абсолютно нормально, и что нервы всегда были с нами, они никуда не деваются, и что нам просто нужно учиться работать под давлением.

Задача минимум – показать свой лучший результат и все то, над чем мы работали. Я хочу насладиться атмосферой, самим прокатом и тем большим путем, который мы уже прошли.