Олимпиада-2026 под кибератаками: Италия обвинила Россию
Игры пройдут с 6 по 22 февраля
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Россия совершила кибератаки на ряд объектов зимних Олимпийских игр в Кортина. Слова приводит ansa.it.
Мы сорвали серию кибератак на учреждения Министерства иностранных дел, начиная с Вашингтона, а также на некоторые сайты зимних Олимпийских игр, включая отели в Кортина.
Министр подчеркнул, что речь идет о действиях российского происхождения.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
