Олег Гончар

В женской сборной Финляндии по хоккею зафиксирована вспышка норовируса — заболели четыре игрока, сообщает Iltalehti.

Симптомы желудочного гриппа у спортсменок выявили 3 февраля. Из-за этого команда отменила все запланированные встречи с медиа. Больных игроков, а также их соседок по комнатам немедленно изолировали. Все помещения, где находилась команда, прошли полную дезинфекцию.

Руководство финской сборной отказалось называть имена хоккеисток, которые заболели. В то же время ситуация может иметь спортивные последствия: в случае если Финляндия не успеет заявить необходимый минимум в количестве 15 полевых игроков и двух вратарей, они рискуют пропустить стартовый матч турнира против Канады.

На зимних Олимпийских играх 2026 года женская сборная Финляндии выступает в группе А. Её соперниками на групповом этапе станут Канада, Чехия, Швейцария и США.

