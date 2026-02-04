Денис Седашев

На старте соревнований по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2026 произошел технический инцидент — во время одного из матчей в зале на несколько минут исчезло освещение.

Перебои со светом возникли в поединке смешанных пар между сборными Канады и Чехии, что заставило временно приостановить игру.

Официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 6 февраля. Соревнования пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо и продлятся до 22 февраля.

