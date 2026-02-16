Расписание украинцев на Олимпиаде 16 февраля: Шепюк в слаломе, Марусяк и Калиниченко в прыжках с трамплина
Сегодня будет разыграно 6 комплектов наград
Представляем расписание соревнований с участием украинцев на зимней Олимпиаде-2026 в Милане, а также расписание медальных видов.
В понедельник, 16 февраля, будет разыграно 6 комплектов наград.
Медальные соревнования с украинцами
Горнолыжный спорт, слалом (мужчины): Дмитрий Шепьюк – первый спуск в 11.00, второй – в 14.30.
Прыжки с трамплина, суперкоманда: Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко – пробный раунд в 19.00, соревновательные раунды – с 20.00.
Фристайл, биг-эйр (женщины): Катерина Коцар – финал в 20.30.
Немедальные соревнования с украинцами
Шорт-трек, 500 метров (мужчины): Олег Гандей – квалификационные забеги (шестой забег) в 12.17.
Медальные соревнования без украинцев
Шорт-трек, 1000 метров (женщины): Четвертьфиналы – с 12.00, финал А – в 13.47.
Бобслей, монобоб (женщины): 3-й заезд – в 20.00, 4-й (финальный) заезд – в 22.06.
Фигурное катание, пары, произвольная программа: Начало – в 21.00.
