Владимир Кириченко

Олимпийская сборная Италии обновила национальный рекорд на зимних Олимпийских играх как по количеству медалей, так и по количеству наград высшего качества.

На данный момент команда имеет 8 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых наград – всего 22. Ранее лучшее выступление страны на зимних Олимпиадах произошло в Лиллехаммере-1994 (7-5-8, 20 в сумме).

Олимпийскими чемпионами уже стали: Федерика Бриньоне (горнолыжный спорт, дважды), Лиза Виттоцци (биатлон), Эмануэль Ридер / Симон Кайнцвальднер (санный спорт), Андреа Воэттер / Марион Оберхофер (санный спорт), сборная Италии по шорт-треку (смешанная командная эстафета), Франческа Лоллобриджида (конькобежный спорт, дважды).

На данный момент Италия идет второй в медальном зачете, уступая только норвежцам.

