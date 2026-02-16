Владимир Кириченко

Завершился групповой этап хоккейного турнира среди мужчин на Олимпийских играх-2026 в Милане.

Таким образом, определились четыре лучшие сборные, которые квалифицировались непосредственно в 1/4 финала турнира на ОИ-2026.

Этими командами стали лидеры своих групп Канада, Словакия и США, а также лучшее второе место по дополнительным показателям. Этой сборной стала Финляндия, с активом в шесть очков в группе B.

В четвертьфинале лучшие команды группового этапа сыграют с победителями 1/8 финала плей-офф.

На данный момент Канада может встретиться с победителем противостояния между Чехией и Данией, сборная США – с сильнейшим в паре Швеция – Латвия, Словакия встретится с Германией или Францией, а национальная команда Финляндии – сразится со Швейцарией или Италией.

