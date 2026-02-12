Олег Гончар

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в комментарии «Суспільному» прокомментировал решение МОК снять его с Олимпийских игр-2026.

О решении МОК

«До сих пор считаю, что мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, которые делали подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх.

Не получил никакого объяснения по поводу российского флага, почему не были применены санкции, почему лыжница имеет право выступать с посланием погибшему партнеру по команде, а мы — нет. В документе также написали, что я публично анонсировал, что это жертвы войны, хотя, конечно, когда смотришь на шлем, это не понятно. Этот шлем не несет политического контекста, так что, считаю, я имел полное право выступать в нем».

О лицемерии главы МОК Ковентри

«Те аргументы, которые приводила госпожа Ковентри, что они поддерживают Украину и солидарны с Украиной — по этому поводу есть большие сомнения. Особенно после этого решения.

Тон был адекватный, не было скандала. Она предлагала, что мы можем показать его на старте, но я поеду в другом шлеме и потом мне его дадут в микс-зоне. Но я считаю, что должен получить такие же права, как и другие спортсмены в других видах спорта из других стран. Почему-то я таких прав не получил».

О выводах из скандала

«Мы заплатили цену за наше достоинство, Я отстаивал интересы Украины и память о спортсменах.

Что дальше? Это только произошло и тяжело сказать. Наверное, будем готовить иск в CAS и продолжим бороться за наши права. Верю, что мы не нарушили никаких правил».

