Олег Гончар

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на зимних Олимпийских играх-2026. Об этом спортсмен сообщил в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Решение было принято непосредственно перед началом соревнований. Таким образом, украинец не смог выйти на старт первой попытки.

Накануне вокруг выступления Гераскевича возникла резонансная ситуация из-за использования так называемого «шлема памяти» с изображениями погибших украинских спортсменов. Международный олимпийский комитет ранее запретил использовать это снаряжение во время официальных тренировок и стартов, разрешив только черную повязку.

Гераскевич заявлял, что планирует выступать именно в этом шлеме на всех тренировках и в соревновательный день. По его словам, он не намеревался отказываться от своей позиции.